Hannover - Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Dienstag in Hannover für rund eine Viertelstunde den Verkehr blockiert. Die Aktion am Deisterkreisel wurde der Polizei gegen 8.10 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Der Polizei zufolge hatten sich drei Aktivisten auf der Straße festgeklebt. Beamte entfernten sie von der Straße. Der Verkehr ist wieder freigegeben. Zunächst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.