Klimaaktivisten kündigen Proteste in Berlin an

Berlin - Eine gute Woche vor der Wiederholungswahl in Berlin hat ein Klimabündnis Proteste angekündigt. Unter dem Motto „#BerlinWillKlima“ laden Klimaaktivisten am Freitag zu einer Kundgebung auf der Hatun-Sürücü-Brücke in Neukölln ein.

Man wolle zeigen, dass das Zeitalter, als man noch eine neue Autobahn als verkehrspolitisch sinnvolle Maßnahme verkaufen konnte, endgültig vorbei sei, kündigte Klimaaktivistin Luisa Neubauer am Donnerstag in Berlin an.

Bundesweit sind Aktionen gegen den Ausbau von Autobahnen geplant. Die Proteste richteten sich in Berlin konkret gegen den Weiterbau der Stadtautobahn A100. Die Kundgebung findet in Sichtweite der Arbeiten zum Weiterbau der Autobahn statt.

Zwei Tage vor der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus ruft Fridays for Future dann am 10. Februar zu einem „Großstreik“ auf - in Berlin erwarten die Veranstalter dazu zahlreiche Teilnehmer vor dem Roten Rathaus.