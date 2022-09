Klimaschützer demonstrieren vor Grünen-Zentrale

Berlin - Klimaschutz-Demonstranten haben ihre Proteste in Berlin fortgesetzt und den Eingang der Grünen-Parteizentrale am Platz vor dem Neuen Tor blockiert. Nach Angaben der Polizei hielten sich dort am Dienstagmittag rund 50 Menschen mit Plakaten und Transparenten auf. Ein Demonstrant habe sich auf dem Gehweg festgeklebt, dort störe er aber nicht weiter. Nach Angaben der Gruppe Extinction Rebellion beteiligten sich rund 80 Menschen.

„Wir wollen überleben“, stand auf einem Transparent, das Demonstranten auf einem getwitterten Foto hielten. „Das vom Grünen Robert Habeck geführte Ministerium ist kein Klimaschutz-Ministerium, sondern ein Ministerium für fossile Konzerne. Denn ob Gas-, Kohle- oder Ölkonzern, sie profitieren von der derzeitigen Wirtschaftspolitik“, kritisierte Extinction Rebellion.

In den vergangenen Tagen hatte die Gruppe mehrfach Straßen im Stadtzentrum unweit des Regierungsviertels blockiert, etwa die Kreuzung Unter den Linden und Friedrichstraße, Straßen am Potsdamer Platz und dem Schlesischen Tor in Kreuzberg. Die Initiative Letzte Generation hatte sich hingegen seit Anfang des Jahres auf Autobahnblockaden konzentriert.