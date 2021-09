Klosterhalfen bei Deutschland-Comeback Istaf-Fünfte

Berlin - Mehr als zwei Jahre nach ihrem zuvor letzten Start in Deutschland hat Konstanze Klosterhalfen beim Istaf in Berlin über die 1500 Meter nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen können. Die in den USA trainierende Langstrecklerin belegte am Sonntag bei dem Leichtathletik-Meeting im Olympiastadion in 4:05,26 Minuten den fünften Rang. Es siegte die Amerikanerin Kate Grace in 4:01,33 Minuten vor Esther Guerrero aus Spanien, die 4:04,45 Minuten lief. Dritte wurde Axumawit Embaye aus Äthiopien in 4:04,59 Minuten. Auf Platz vier noch vor Klosterhalfen kam die Münchnerin Katharina Trost in 4:05,17 Minuten.