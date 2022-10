Klostermann und Laimer wieder im Training bei RB Leipzig

Leipzig - Lukas Klostermann und Konrad Laimer sind bei RB Leipzig wieder ins Training eingestiegen. Der deutsche Nationalspieler Klostermann absolvierte am Donnerstag das komplette Aufwärmprogramm beim Pokalsieger mit dem Team. Der österreichische Nationalspieler Laimer trainierte individuell, aber mit Ball. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Donnerstag per Twitter mit. Beide Profis fehlten zuletzt wegen einer Verletzung des linken Syndesmosebandes.