Kneipensterben durch 2G+

Magdeburg - Viele Menschen ohne Maske über längere Zeit in einem Raum – da ist das Infektionsrisiko erwiesenermaßen besonders hoch. Aus Virologen-Perspektive ist deshalb nur folgerichtig, dass 2G+ nach Innen-Veranstaltungen künftig auch in Restaurants gilt. Aus Gastronomen-Perspektive ist es hingegen geschäftsschädigend bis an den Rand der Existenz.