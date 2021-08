Kokain und Shishatabak: Razzia gegen Dealer und Schmuggler

Berlin - Eine Bande von Shishatabak-Schmugglern und Drogenhändlern mit Kontakten zu arabischstämmigen Clans ist von der Berliner Polizei und dem Zoll gefasst worden. Die sieben Verdächtigen sollen 45 Tonnen Wasserpfeifentabak am Finanzamt vorbeigeschleust und einen Steuerschaden von zwei Millionen Euro verursacht haben, wie Zoll und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Zwölf Wohnungen oder andere Räume in Berlin wurden bei einer Razzia bereits am Dienstag durchsucht, außerdem gab es eine Durchsuchung in Hamburg. 220 Polizisten und weitere Ermittler waren beteiligt.

Gefunden wurden außerdem ein Kilogramm Kokain, fast elf Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Haschisch. Die Polizei stieß auf diverse Waffen: mehrere Messer, ein Schlagring, ein Elektroschocker, eine Rauchbombe, Pfeffersprays sowie eine Präzisionsschleuder nebst Stahlkugeln. Außerdem fanden die Fahnder 250 Liter unversteuerten Alkohol und 120 gefälschte Markenkopfhörer. Vermögen im Wert von 60.000 Euro wurde den Angaben zufolge beschlagnahmt.