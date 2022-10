Kollision mit Stahlgerüst: Mann schwer verletzt

Magdeburg - Bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit dem Stahlgerüst einer Brückenunterführung in Magdeburg hat sich ein Fahrer schwer verletzt. Der 54-Jährige habe am Mittwochmorgen vergessen, nach Beendigung seiner Arbeit bei seinem Fahrzeug, mit dem man Container transportieren kann, die elektrisch betriebenen Teleskoparme wieder einzufahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dementsprechend sei er mit dem zu hohen Fahrzeug losgefahren und mit der Brückenunterführung kollidiert.

Am Stahlgerüst sei „kein substanzieller Schaden“ entstanden, der Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich auf der B1 nahe dem Universitätsplatz. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.