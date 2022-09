Kommunen haben 2,735 Milliarden Euro Schulden

Halle - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben sich im ersten Halbjahr stärker verschuldet. Die kommunalen Kernhaushalte hatten Ende Juli rund 2,735 Milliarden Euro Schulden, wie das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch mitteilte. Dies entsprach einem Anstieg um 121 Millionen Euro bzw. 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt.

Die kreisfreien Städte verzeichneten am Ende des ersten Halbjahres 2022 einen Schuldenstand von 853 Millionen Euro. Dies war ein Anstieg um 16,8 Prozent oder 122 Millionen Euro gegenüber dem 30. Juni des Vorjahres. Die Schulden der Landkreise stiegen binnen eines Jahres um 28 Millionen Euro und damit 5,0 Prozent auf jetzt 588 Millionen Euro. Kreisangehörige Gemeinden und Verbandsgemeinden seien mit 1,295 Milliarden Euro verschuldet gewesen, hieß es. Das seien 2,2 Prozent weniger gewesen als zum vergleichbaren Zeitpunkt 2021.