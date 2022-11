Kommunen sollen mehr in Klimaschutz investieren können

Erfurt - Die rot-rot-grüne Landesregierung will Thüringer Kommunen mehr Investitionen in den Klimaschutz ermöglichen. Details stellt Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Dienstag (13.00 Uhr) in Erfurt vor. Das Paket soll Teil des Haushalts für kommendes Jahr sein, dessen Entwurf derzeit beraten wird. Um den Haushalt zu verabschieden, brauchen Linke, SPD und Grüne aber im Parlament vier Stimmen aus der Opposition. Bereits im Sommer hatte Siegesmund mehr Geld für Projekte zum Klima- und Hitzeschutz in den Kommunen im Jahr 2023 in Aussicht gestellt.