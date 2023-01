Köpping nach Protesten gegen Geflüchtete besorgt

Petra Köpping (SPD), Sozialministerin in Sachsen, lächelt in die Kamera.

Dresden - Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat mit Unverständnis und Besorgnis auf Proteste gegen die Unterbringung von Flüchtlingen reagiert. „Die mancherorts wieder aufflammende pauschale Ablehnung dieser Menschen finde ich unsäglich, genauso wie die oft unangemeldeten Demonstrationen, die klar erkennbar von Rechtsextremisten angeführt oder begleitet werden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich 2015 nicht wiederholt“, erklärte Köpping am Dienstag in Dresden. Alle Flüchtlinge hätten in Deutschland einen Anspruch, menschenwürdig untergebracht zu werden.

Zuletzt hatte es vor allem in Kriebethal (Landkreis Mittelsachsen) und Laussig (Landkreis Nordsachsen) Proteste gegen die Unterbringung Geflüchteter gegeben.