Körperverletzung: Streit unter Nachbarinnen eskaliert

Sonneberg - Nach einem Nachbarschaftsstreit in Sonneberg ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine 64-Jährige soll ihrer Nachbarin einen Schlüsselbund gegen das Ohr geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 29-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung am Sonntagvormittag verletzt.

Die Nachbarin soll laut Polizei zudem am Sonntag - wie auch am Samstag und in der Vergangenheit - das Fahrzeug der 29-Jährigen zerkratzt haben. Der Hintergrund des Streits sei noch unklar, sagte eine Sprecherin. Die 64-Jährige müsse sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.