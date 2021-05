Kostenfreies Obst an knapp 200 Schulen im Norden

Kiel - Im kommenden Schuljahr beteiligen sich 199 Schulen und Förderzentren in Schleswig-Holstein an einem Programm für gesunde Ernährung. Dort erhalten insgesamt 39.000 Schüler kostenloses Obst, Gemüse und Milch, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Das Land hat die EU-Fördermittel für das Schulobst-Programm in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro um 300.000 Euro aufgestockt. Im Vorjahr hatten 194 Schulen an dem Programm teilgenommen.

„Das EU-Schulprogramm bleibt dank Unterstützung des Landes eine Erfolgsstory“, sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Dabei ernährten sich Kinder gesund und lernten einen wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln kennen. Die Rückmeldungen von teilnehmenden Schulen seien durchweg positiv. Erfahrungen zeigten, dass dieses Obst, Gemüse und die Trinkmilch für viele Kinder häufig das alleinige Frühstück des Tages sei.