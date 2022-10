Kretschmer sieht noch viel Potenzial in den Niederlanden

Den Haag - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht in den Niederlanden noch viel Potenzial für den Freistaat. „Die Niederländer lieben Deutschland, aber sie kennen Sachsen noch zu wenig“, sagte er am Donnerstag in Den Haag. Man wolle im Tourismus auch mit der Kultur punkten. Im Bereich Wissenschaft und Wirtschaft sei man schon sehr eng beisammen. Es gebe gleiche Themen wie die Mikroelektronik und den Umweltschutz. Man wolle gemeinsam bei der Europäischen Kommission antreten, um Prozesse schneller zu beschleunigen. „Auch hier in den Niederlanden ist man unzufrieden, dass die Bürokratie zu langsam arbeitet.“ Weitere Themen der Kooperation seien etwa die Grenzsicherung und Hass im Netz.