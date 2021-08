Krimi in der Lausitz: Dreharbeiten zu Serie „Lauchhammer“

Cottbus - Die Lausitz wird in den kommenden Monaten zum Schauplatz für Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Krimiserie. Unter dem Titel „Lauchhammer“ - benannt nach der gleichnamigen Stadt im Süden Brandenburgs - wird unter der Regie von Till Franzen („Charlotte Link“, „Wolfsland“) in Braunkohle-Regionen in Sachsen und Brandenburg, aber auch in Berlin gedreht, wie der rbb am Mittwoch mitteilte. Die Krimireihe soll Ende 2022 im Ersten und auf Arte ausgestrahlt werden.

Im Mittelpunkt der Krimifälle stehen die Ermittler Maik Briegand (Mišel Matičević) und Annalena Gottknecht (Odine Johne). Briegand hatte seine Heimat Niederlausitz den Rücken gekehrt und kommt nun für die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mädchen zurück. Dort wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Gottknecht will sich nicht in Briegands alte Abhängigkeiten hineinziehen lassen. Doch je mehr die Kommissarin die Menschen kennenlernt, um so größer wird ihr Verständnis für ihren Kollegen.

„Lauchhammer“ ist eine Koproduktion von MDR, rbb, ARD Degeto, ARTE und der Moovie. Gefördert wird die Serie vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung und dem German Motion Picture Fond.