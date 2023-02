Dippoldiswalde - Im Abwasserbetrieb der Stadt Dippoldiswalde hat es eine Havarie gegeben. Aus Zuläufen zur Kläranlage Seifersdorf trete Abwasser aus, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Es komme zu Geruchsbelästigungen. In der Nähe befindet sich die Talsperre Malter. Der Bereich sei abgesperrt worden, Reparaturarbeiten liefen. Es sei ein gemeinsamer Krisenstab mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eingerichtet worden. Das Technische Hilfswerk (THW) suche mit einer Drohne nach weiteren möglichen Lecks in den Leitungen im Talsperrengebiet.