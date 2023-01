Kritik: Abbau von Ticketautomaten schadet Verkehrswende

Hannover - Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) wendet sich gegen den Abbau von Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn (DB) für Fernverkehrstickets an mehreren Bahnhöfen. „Die Serviceeinschränkung ist nicht vermittelbar“, sagte NLT-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer am Montag. „Ich appelliere an die Deutsche Bahn, ihr Angebot umzusetzen, die abgebauten Automaten kurzfristig wieder aufzustellen“, forderte er.

Nachdem die Bahn auch in Niedersachsen viele Reisezentren geschlossen habe, sei der Abbau von Automaten ein weiterer Schritt in die falsche Richtung. „Um die Mobilitätswende voranzubringen, braucht es außerhalb von Online-Portalen gerade auch an kleinen Bahnhöfen weiterhin die Möglichkeit, unkompliziert Automatentickets für den Fernverkehr zu erwerben. Das Verhalten der DB schadet der Attraktivität der Schiene und geht an den Bedürfnissen vieler Reisender vorbei“, ergänzte Meyer.