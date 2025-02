Potsdam - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat Sympathisanten der Union offen zur Stimmabgabe für die FDP bei der Bundestagswahl am 23. Februar aufgerufen. „Die dringend notwendige Wende in der Wirtschaftspolitik und in der Migrationspolitik wird es nur mit den Freien Demokraten geben“, sagte Kubicki bei der Eröffnung des außerordentlichen FDP-Parteitags in Potsdam. „Deshalb rufe ich alle unionsgeneigten Wähler auf: Wählen Sie am Wahlsonntag die FDP. Wir sind das Bollwerk gegen Schwarz-Grün.“

Die FDP kämpft um den Wiedereinzug in den Bundestag. In den Meinungsumfragen liegt sie seit Wochen bei vier Prozent. Damit würde sie wie schon 2013 aus dem Parlament fliegen. Kubicki wies darauf hin, dass viele Wahlberechtigte noch unentschlossen seien. „Die können alles ändern. Und ich sage euch: Am Wahlabend werden sich einige noch wundern.“

Der Vizepräsident des Bundestags betonte: „Von diesem Parteitag muss und wird ein Signal ausgehen einer lebensfrohen, lebensbejahenden, optimistischen und kampfbereiten Freien Demokratischen Partei.“ Kubicki griff scharf die Grünen und ihren Kanzlerkandidaten Robert Habeck an. Dieser halte sich für das größte Erfolgsmodell in Deutschland seit Jahrzehnten. „Er glaubt das wirklich, er sei eine Gnade für Deutschland. Gott bewahre uns.“