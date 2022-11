Küchenbrand in Mehrfamilienhaus in Torgau: Drei Verletzte

Torgau - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Torgau sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der Küche einer Wohnung ausgebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden 55 Jahre alten Bewohner der Wohnung und ein dreijähriges Kleinkind aus einer Nachbarwohnung waren mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten konnten die Menschen wieder in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.