Kuhle wird für FDP-Landesvorsitz kandidieren

Hannover - Konstantin Kuhle hat seine Kandidatur für den FDP-Landesvorsitz in Niedersachsen bekannt gegeben. Wie der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion aus Göttingen am Samstag mitteilte, werde er sich beim Parteitag im Frühjahr zur Wahl stellen. Das teilte der 33-Jährige am Samstag bei einer Sitzung des Landesvorstands mit.

Die FDP war im Oktober aus dem Landtag gewählt worden. Kuhle ist auch Generalsekretär der FDP Niedersachsen. Wie Landeschef Stefan Birkner kündigte er an, zum Landesparteitag am 11. und 12. März mit dem gesamten Landesvorstand von diesem Amt zurückzutreten.