Kultursenator Brosda erwartet Umsetzung von 2G

In Hamburg können Veranstalter von Samstag an wieder deutlich mehr Menschen reinlassen. Mit der sogenannten 2G-Regel - Geimpfte und Genesene - hat der Senat das möglich gemacht. Der Kultursenator glaubt dennoch nicht an rappelvolle Häuser am Wochenende.