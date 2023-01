Wirtschaftspolitik Kürzere Planungsverfahren für erneuerbare Energien verlangt

Es soll schnell mehr Windräder und Solaranlagen geben - nicht nur in Thüringen. Doch die Planungsverfahren sind lang. Warum nicht an Regelungen aus den 1990er Jahren in Ostdeutschland erinnern, fragt der Chef der Landesentwicklungsgesellschaft.