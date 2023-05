Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Laatzen: Aufgrund eines defekten Aufzugs kamen zwei Rollstuhlfahrer nicht in ihre Wohnungen und riefen kurzerhand die Feuerwehr zur Hilfe.

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Laatzen: Am Samstagabend trug die Feuerwehr aufgrund eines defekten Fahrstuhls zwei Rollstuhlfahrer in ihre Wohnungen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Laatzen/DUR – Am Samstagabend kam es für die Feuerwehr Laatzen (Region Hannover) zu einem außergewöhnlichen Einsatz. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war in einem Hochhaus der Fahrstuhl defekt, weswegen zwei Rollstuhlfahrer nicht in ihre Wohnungen gelangen konnten. Das Besondere an dem Einsatz: Das Hochhaus besitzt zwölf Etagen.

Den Angaben zufolge trugen die Einsatzkräfte in vierer Teams zuerst den 27 Jahre alten Mann in seine Wohnung in die dritte Etage. Anschließend brachten sie die 47-jährige Frau sogar bis in das zehnte Stockwerk. Während dem Einsatz saßen beide Bewohner in ihren Rollstühlen. Aufgrund der großen Anstrengung musste das Team bei der längeren Tour sogar einmal die Einsatzkräfte austauschen, heißt es weiter. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.