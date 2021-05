Lagerhalle in Großschirma in Brand: Warnung vor Brandgeruch

Großschirma - In einem Gewerbegebiet in Großschirma bei Freiberg steht seit dem Vormittag eine Lagerhalle in Brand. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt, informierte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag auf Anfrage. Doch wurde die Bevölkerung per Warn-App wegen des massiven Brandgeruchs aufgerufen, Fenster geschlossen zu halten. Zudem sollten Autofahrer das Gebiet möglichst umfahren. Betroffen ist ein Gewerbegebiet an der Bundesstraße 101. Für Angaben zur möglichen Brandursache und der Schadenshöhe war es laut Polizei zunächst noch zu früh.