Jessen - In Jessen im Landkreis Wittenberg ist eine Lagerhalle ausgebrannt. Dabei sei ein Schaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. In der Halle im Stadtteil Gerbisbach wurden Ersatzteile eines Landmaschinenhandels gelagert. Bei dem Feuer am Samstagmorgen wurden keine Menschen verletzt.