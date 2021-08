Land fördert Anschaffung von Rechnern für Klima-Institut

Brandenburgs Forschungsministerin Manja Schüle spricht in Potsdam.

Potsdam - Mit 10,3 Millionen Euro fördert das Land den Aufbau eines neuartigen Computerclusters zur Analyse von Klimadaten beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Forschungsministerin Manja Schüle (SPD) übergab am Montag den Zuwendungsbescheid an Institutsdirektor Ottmar Edenhofer, wie das Ministerium in Potsdam mitteilte. „Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom PIK nutzen unterschiedlichste Klimadaten um extreme Wetterereignisse vorherzusagen“, sagte Schüle laut einer Mitteilung. „Doch dafür braucht es modernste Rechner.“ Das Land wolle bei der Beschaffung leistungsfähiger, energetisch effizienter und zuverlässiger Hochleistungsrechner helfen.