Land fördert neues Forschungsschiff der Jade-Hochschule

Hannover/Wilhelmshaven - Das Land Niedersachsen fördert den Kauf eines neues Forschungs- und Ausbildungsschiffes der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven mit 1,5 Millionen Euro. Der Zweimaster „Eldorado“, der aktuell in Brake (Landkreis Wesermarsch) liegt, stelle die Hochschule zukunftssicher auf, sagte Niedersachsens kommissarischer Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Freitag. Die Hochschule übernehme die laufenden Kosten für das Segelschiff.

„Auf dem Schiff sollen nicht nur nautisch-technische Assistenzsysteme entwickelt und erprobt werden, sondern es soll auch die menschliche Belastbarkeit und Handlungszuverlässigkeit erforscht werden“, sagte Thümler. Die Jade-Hochschule vermittelt seinen Studenten und Studentinnen unter anderem Wissen für die Arbeit auf Schiffen sowie in der internationalen Transportwirtschaft.