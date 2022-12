Land fördert Technologiezentrum mit 74 Millionen Euro

Halle - Sachsen-Anhalt fördert die Errichtung von 2 Neubauten des Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) Halle mit insgesamt 74 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) übergab am Montag entsprechende Fördermittelbescheide, wie eine Sprecherin des Ministeriums mitteilte. Am Standort Weinberg Campus sollen sich in den kommenden Jahren junge Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Biotechnologie, Pharma, Medizin-, Umwelttechnik, Chemie und Bioökonomie ansiedeln. Laut Sprecherin könnten rund 1000 Arbeitsplätze entstehen. Das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt rund 78 Millionen Euro. Das Land schultert 95 Prozent der Investitionen.

Im Technologiepark Weinberg Campus entsteht unter anderem bis 2025 ein Innovationszentrum für Unternehmen in der Gründungs- und Frühphase. Für die Unternehmen, die „sich auf die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle konzentrieren“, sollen „ideale Startbedingungen“ vorherrschen, erklärte die Ministeriumssprecherin.