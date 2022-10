Land plant eigene Abschiebeeinrichtung in Volkstedt

Magdeburg - Sachsen-Anhalt will in unmittelbarer Nähe der Justizvollzugsanstalt Volkstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) eine Abschiebeeinrichtung mit bis zu 30 Plätzen bauen. Ausreisepflichtige, wie abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber, sollen dort vor ihrer Rückführung vorübergehend untergebracht werden. Das Kabinett billigte am Dienstag einen Vorschlag für den Standort Volkstedt des Finanzministeriums und des Innenministeriums. Derzeit sei Sachsen-Anhalt auf Kooperationen mit anderen Ländern angewiesen, um Ausreisepflichtige unterzubringen. Ursprüngliche Pläne, Abschiebeplätze in einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Dessau-Roßlau zu schaffen, habe das Land aus Kostengründen verworfen.