Land probt Ernstfall: Hunde im Einsatz gegen Schweinepest

Dörverden - Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) besucht heute (10.30 Uhr) eine Großübung mit Suchhunden zur Vorbeugung der afrikanischen Schweinepest in Dörverden (Landkreis Verden). Extra ausgebildete Suchhunde sind im Einsatz, um tote Wildschweine im Wald und im Fluss aufzufinden, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. Die Simulation trainiere Mechanismen zur Eindämmung der hoch ansteckenden Tierseuche. Das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) biete das Training in mehreren Modulen an.