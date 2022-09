Land unterstützt mehr Menschen in „besonderen Lebenslagen“

Halle - Das Land Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr rund 11.700 Menschen in „besonderen Lebenslagen“ unterstützt. Das seien 200 mehr als im Vorjahr, sagte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle am Montag. Die Leistungen richteten sich unter anderem an Kranke oder Menschen mit Behinderung. Die Unterstützungen gemäß der Artikel 5 bis 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch könnten aber auch auf soziale Probleme zurückzuführen sein.

Der mit Abstand größte Teil entfiel mit mehr als 80 Prozent auf pflegebedürftige Menschen. Diese wurden je nach Zustand stationär oder häuslich gepflegt. Knapp 17 Prozent der Menschen mit Hilfebezug wandten sich aufgrund von „besonderen sozialen Schwierigkeiten“ an die Behörden. Hier könne Hilfe gewährt werden, wenn die aktuellen Lebensumstände dies erfordern. Die Hilfen können unter anderem vorübergehende Hilfen im Haushalt oder Hilfen bei der Finanzierung von Bestattungen sein.