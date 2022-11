Landesärztekammer warnt vor einem „Winter der Insolvenzen“

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ärztinnen und Ärzte befürchten vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und dem immer größer werdenden Mangel an Fachkräften einen „Winter der Insolvenzen“. Das Gesundheitswesen sei dadurch zusätzlich unter Druck, die Sicherstellung der medizinischen Versorgung gefährdet, teilte die Ärztekammer am Samstag in Magdeburg mit. Es gebe in diesem Bereich nur minimale Energie-Einsparpotentiale, in den Einrichtungen „gehe das Licht aus“, hieß es.

„Es ist zwingend erforderlich, dass hier ein Notfallplan greift, der die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im stationären und ambulanten Bereich gewährleistet“, sagte Kammerpräsident Uwe Ebmeyer laut Mitteilung. „Wenn nichts passiert, geraten wir in eine Kostenfalle, die nicht mehr händelbar ist.“ Die Ärzteschaft forderte außerdem eine Ausbildungsoffensive und mehr Medizinstudienplätze.