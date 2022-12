Landesbeauftragte: Tiere leiden unter Lärm bei Feuerwerk

In einem Geschäft liegen Feuerwerksraketen in einem Karton.

Potsdam - Böller, Knaller, pfeifende Raketen: Der Lärm beim Silvesterfeuerwerk ist für viele Tiere extrem belastend. Darauf hat die Brandenburger Tierschutzbeauftragte hingewiesen. Bei vielen Tieren löse das regelrechte Angstzustände und Panikattacken aus, erklärte Anne Zinke am Donnerstag. „Für Tiere ist es am besten, wenn keine Böller und Feuerwerke in ihrer Nähe gezündet werden.“ Tierbesitzer könnten ihren Tieren beim Jahreswechsel helfen, indem sie ihnen Gesellschaft leisten und sie mit Anwesenheit beruhigen.

Die Landestierschutzbeauftragte empfahl, Hunde in den kommenden Tagen bei Spazierrunden an der Leine zu halten, Freigängerkatzen gegebenenfalls nach drinnen zu holen und Käfige von Tieren fernab von Fenstern aufzustellen - am besten in ruhigen, abgedunkelten Räumen.