Landeserntedankfest zeigt Pferde, Schafe und Fische

Magdeburg - Mehr als 200 Aussteller laden am Wochenende zum 27. Landeserntedankfest in den Magdeburger Elbauenpark ein. Präsentiert werden auf etwa 30 Hektar Fläche unter anderem verschiedene Tiere, Landmaschinen und Ausstellungen der Forstwirtschaft. Ein Hauptaugenmerk der Veranstaltung ist die Pferdeschau mit verschiedenen Rassen wie Kaltblütern oder Shetland-Ponys. Neu auf dem Programm ist laut den Veranstaltern eine Schau der heimischen Fische in einem großen Wasserbecken.

Direktvermarkter und andere Produzenten präsentieren ihre Spezialitäten vom Lammfleisch über Schafskäse bis zu herzhafter Wurst und Schinken, wie die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt vorab mitteilte. Landfrauen stellen ihre schönsten Erntekronen aus, über die Besucherinnen und Besucher im Wettbewerb abstimmen. Die Jagdhornbläser spielen auf der Seebühne.

Im vergangenen Jahr war das Landeserntedankfest coronabedingt ausgefallen. 2019 waren rund 39.000 Besucher dabei gewesen.