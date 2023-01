Landesfeuerwehrschule wächst nach Plan

Bad Köstritz - Der Bau der neuen Ausbildungs- und Fahrzeughalle an der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule liegt im Zeitplan. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, die Schule zu einer modernen Einrichtung auszubauen“, sagte Schulleiter Jörg Henze am Donnerstag in Bad Köstritz (Landkreis Greiz).

In der neuen Halle entstehen unter anderem Chemie- und Praxislabore, eine Wohnung, Teile eines Pflegeheimes und eines Supermarktes, so dass zukünftig unabhängig von der Witterung das ganze Jahr über realitätsnah geprobt werden kann. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, sagte Schulleiter Henze. Die Kosten des Projekts liegen bei rund 13 Millionen Euro.

„Wer möchte, dass Menschen für andere ihr Leben riskieren, muss dafür sorgen, dass sie bestens gerüstet sind“, betonte Innenminister Georg Maier (SPD), der zusammen mit Staatssekretärin Barbara Schönig die Baustelle am Donnerstag besuchte. Im Herbst waren die Arbeiten gestartet, im April soll Richtfest gefeiert werden.