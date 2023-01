Landesforsten warnen: Wald bei stürmischen Böen meiden

Braunschweig - Angesichts des erwartet stürmischen Wetters am Wochenende wird vor den Gefahren im Wald gewarnt. „Wen es trotz des regnerischen Wetters am Wochenende vor die Tür zieht, sollte Waldgebiete vor allem in den höheren Lagen von Harz und Solling meiden“, sagte Klaus Merker, Präsident der Niedersächsischen Landesforsten am Freitag.

Auch in anderen Waldgebieten steige mit dem Wind die Gefahr herabstürzender Äste und Kronenteile. Die Dürre der vergangenen Sommer habe Bäume oder Baumteile absterben lassen, sodass diese jetzt durch den Wind abzubrechen drohen, sagte Merker.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen auch am Wochenende weitere Ausläufer von Sturmtiefs über Niedersachsen und Bremen. Sie sollen neben weiterem Regen auch teils kräftige Sturmböen bringen. Die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) rechnet damit, dass die Pegel einiger Flüsse in Niedersachsen in den kommenden Tagen in Teilen weiter ansteigen können.