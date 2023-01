Northeim - Niedersachsens Landesregierung will sich bei einer zweitägigen Klausur in Northeim über die politischen Vorhaben der kommenden eineinhalb Jahre verständigen. Laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht es dabei etwa um die Themen Klimaschutz sowie Veränderungen in der Industrie. Niedersachsen könne einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sagte der Regierungschef am Montag.

Die neue Innenministerin Daniela Behrens (SPD) rückte die Digitalisierung der Landesverwaltung sowie die Aufnahme von Geflüchteten in den Mittelpunkt der Gespräche. Die Flüchtlingsaufnahme sei eine „Herkulesaufgabe“. Behrens wurde vor wenigen Tagen Nachfolgerin des langjährigen Amtsinhabers Boris Pistorius, der nun Verteidigungsminister ist.

Neben dem Ministerpräsidenten werden laut Staatskanzlei alle Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre an der Klausur teilnehmen. Am Dienstagmittag ist eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen geplant. Die Landesregierung aus SPD und Grünen ist seit knapp drei Monaten im Amt. Im vergangenen Herbst wurde in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.