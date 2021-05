Landesregierung beschließt Lockerungen der Corona-Regeln

Kiel - Wegen sinkender Infektionszahlen dürfen sich ab Montag in Schleswig-Holstein in Innenräumen wieder mehr Menschen treffen. Die Landesregierung beschloss am späten Samstagabend entsprechende Änderungen der Corona-Landesverordnung, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Demnach sind drinnen private Treffen wieder von zehn Menschen aus bis zu ebenso vielen Haushalten erlaubt.

Das Land erlaubt stufenweise wieder größere Veranstaltungen. Je nach Art sind unter Auflagen in Innenräumen bis zu 125 Teilnehmer möglich, im Freien bis zu 250. Bei Festen und Empfängen sind drinnen bis zu 25, draußen bis zu 50 Personen erlaubt. Die Faustregel der neuen Regeln lautet, draußen geht etwa doppelt so viel wie drinnen. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Zudem wird die Sperrstunde ab Montag entfallen: Damit müssen Restaurants nicht mehr um 23.00 Uhr schließen.

Bei Konzerten, im Theater oder Kino sind unter Auflagen ab Montag bis zu 125 Menschen drinnen und 250 draußen erlaubt. In Museen und Ausstellungen entfällt die Testpflicht. Alle Sportanlagen dürfen wieder öffnen, auch Fitnessstudios. Bei Sport im Innenraum gilt ab zehn Personen eine Testpflicht, bei Kindern und Jugendlichen bis zu 25 Teilnehmern nicht. Testpflicht besteht bei Fitnessstudios und in Schwimmhallen. Draußen sind bei Sportveranstaltungen bis zu 50 Teilnehmer ohne Testpflicht erlaubt. Im Amateursport sollen ab Montag wieder Zuschauer gestattet sein - analog zu den Vorgaben für Veranstaltungen.

Unter Auflagen ist künftig wieder Prostitution erlaubt - bei Erfassung der Kontaktdaten sowie mit Hygienekonzept für Freier und Prostituierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am Samstag bei 17,9, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht (Stand 29.5., 19.45 Uhr).