Landesregierung: Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen

Hannover - Eine neue Corona-Verordnung für Niedersachsen will die Landesregierung am Dienstag in Hannover vorlegen. Zur Pressekonferenz heute um 13.00 Uhr hat sich unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt. NDR und Sat.1 wollen diese live ins Internet übertragen. In Kraft treten sollen die neuen Corona-Regeln dann am Mittwoch.

Von der Landesregierung vorgestellt werden unter anderem das erweiterte Indikatorensystem für Niedersachsen, die 3G-Regelungen sowie die Maßgaben für den Schulanfang und für Bereiche mit einem besonders hohen Risiko für Mehrfachansteckungen - etwa bei Großveranstaltungen oder in Diskotheken.

Laut dem Verordnungsentwurf werden - wie von Bund und Ländern beschlossen - Genesene, Geimpfte und Getestete (3G) auch in Niedersachsen künftig mehr Freiheiten haben. Neben der Häufigkeit der gemeldeten Corona-Fälle (Sieben-Tage-Inzidenz) soll künftig auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Fälle und die von ihnen belegten Intensivbetten eine Rolle spielen.

Die neue Verordnung soll zunächst für einen Monat gültig sein und regelmäßig überprüft werden.