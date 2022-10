Landesregierung sieht Familien in Dauerbelastung

Potsdam - Die Familien in Brandenburg sind nach Ansicht der Landesregierung wegen der Corona-Pandemie und der hohen Energiepreise dauerhaft belastet. „Ihre Situation entspannt sich angesichts Inflation und Energiepreiskrise nicht. Ganz im Gegenteil“, sagte Sozialstaatssekretär Michael Ranft laut Mitteilung am Samstag anlässlich des Brandenburger Familienforums im Potsdamer Landtag. „Klar ist, dass Familien zusätzliche Unterstützungen benötigen.“ Das geplante Rettungspaket von zwei Milliarden Euro bis Ende 2024 stelle ihnen deshalb zusätzliche Mittel zur Verfügung. Dazu soll der Landtag im Dezember eine Notlage ausrufen.

Die Vizepräsidentin des Landtags, Barbara Richstein, wies auf die gemeinsame Verantwortung hin: „Unser gemeinsames Ziel ist es, Problemlagen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.“

Beim Familienforum konnten Eltern am Samstag mit Vertretern der Landesregierung und mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Familienverbände in Brandenburg hält ein solches Forum gerade jetzt für wichtig: „Familien waren und sind in der Pandemie und in den aktuellen Krisen besonders belastet“, sagte Matthias Milke, Geschäftsführer des Familienbunds der Katholiken Berlin-Brandenburg. „Sie fühlen sich nicht ausreichend gehört und ernst genommen.“