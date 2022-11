Landessynode Anhalt berät über Klimaschutz und Haushalt

Köthen - Die Synode der Evangelischen Landeskirche Anhalts will sich auf ihrer Herbsttagung unter anderem mit dem Klimaschutz befassen. Bei der Tagung am 18. und 19. November im Schloss Köthen stehen zudem Gesetze und der Haushalt auf der Tagesordnung, wie die Landeskirche am Freitag mitteilte. Im Haushaltsplan für 2023 seien Einnahmen und Ausgaben von 18,3 Millionen Euro vorgesehen - 400.000 Euro mehr als in diesem Jahr. Die Synodalen beraten auch über ein Gesetz, das die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden in Verbünden neu regelt, wie es hieß. Am Vormittag des 19. November sei eine öffentliche Fragestunde für Gemeindeglieder geplant.

Die Landessynode ist neben dem Landeskirchenrat und der Kirchenleitung eines von drei Entscheidungsgremien der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Die Synode tritt in der Regel zweimal pro Jahr zusammen und arbeitet dazwischen in Ausschüssen. Die Anhaltische Landeskirche hatte nach eigenen Angaben mit Stand 1. Januar dieses Jahres 27.500 Mitglieder und 133 Kirchengemeinden.