Landeszentrale für politische Bildung in 2022 mit 150 Events

Magdeburg - Im vergangenen Jahr hat die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt bei mehr als 150 Veranstaltungen rund 22.000 Menschen erreicht. Das sei nach den coronabedingten Einschränkungen in 2020 und 2021 fast wieder das Normalmaß, teilte Direktor Maik Reichel am Freitag in Magdeburg mit. Wegen der Pandemie habe es vor allem Anfang 2022 noch verstärkt Online-Veranstaltungen und -Angebote gegeben, hieß es.

Mit Beginn der Krieges in der Ukraine habe sich ein unerwarteter Schwerpunkt in der politischen Bildungsarbeit herauskristallisiert. „Dieser Angriffskrieg hat auch in unserem Programm Spuren hinterlassen“, sagte Reichel laut Mitteilung. Im Mittelpunkt hätten die Folgen des Krieges für Europa und aktuelle Sicherheitsfragen gestanden.

Über das Jahr verteilt veranstaltete die Landeszentrale eigenen Angaben zufolge unter anderem Exkursionen, Gedenkstättenfahrten, Zeitzeugenprojekte und Gespräche und setzte Kooperationen mit anderen Landeszentralen um. Der Fokus habe vor allem im zweiten Halbjahr auf der Demokratiebildung gelegen, hieß es.

Die größte Einzelveranstaltung sei des Landestag des Netzwerks „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ am 21. September gewesen. Mehr als 700 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte seien dazu in Halle zusammengekommen. Insgesamt stieg die Zahl der sogenannten Courage-Schulen laut Landeszentrale im Vorjahr auf 168 an.