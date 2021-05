Landkreis: Erneut Faulbrut bei Bienen ausgebrochen

Kreischa - Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist erneut die Amerikanische Faulbrut bei Bienen ausgebrochen. Wie das Landratsamt am Montag in Pirna mitteilte, wurde ein Sperrbezirk im Bereich des Ortes Kreischa eingerichtet. Bienenhalter in dieser Region müssen ihre Völker untersuchen lassen, bewegliche Bienenstände müssen am Standort bleiben. Ende November war in Sebnitz die bakterielle Erkrankung bei Bienen festgestellt worden.

Wachs, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle dürfen unter der Kennzeichnung „Seuchenwachs“ an wachsverarbeitende Betriebe abgegeben werden, sofern diese über die erforderliche Einrichtung zur Entseuchung des Wachses verfügen. Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung bei Honigbienen.