Landräte kommen zu Jahrestreffen nach Erfurt

Erfurt - Thüringens Landräte treffen sich am Mittwoch (10.30 Uhr) in Erfurt. Bei der Landkreisversammlung wirft die Präsidentin des Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), traditionell einen kritischen Blick auf die Arbeit der rot-rot-grünen Landesregierung. In diesem Jahr geht es unter anderem um den Streit zwischen Land und Kommunen über die Finanzierung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge. Derzeit wird händeringend nach mehr Unterkünften gesucht. Gast des kommunalen Spitzenverbandes wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sein. In Thüringen gibt es 17 Landkreise.