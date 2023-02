Erfurt - Als Reaktion auf den Lehrermangel kommen in Thüringen immer mehr Seiteneinsteiger in den Schuldienst, die kein pädagogisches Studium abgeschlossen haben. Der Landtag beschäftigt sich heute auf Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion mit dieser Entwicklung. Sie rechnet damit, dass sich in den Jahren bis 2030 der Anteil der Seiteneinsteiger unter den Thüringer Lehrern nochmals spürbar erhöht.

Die Landesregierung soll berichten, wie sie für eine erfolgreiche Qualifizierung und Integration von Seiteneinsteigern in den Schulbetrieb sorgen will. Zudem soll sie über Einstellungsmodalitäten und Bewerberzahlen berichten. Der Lehrermangel macht Thüringen seit Jahren zu schaffen. In einer Woche im Herbst, in der eine Erhebung lief, war etwa jede zehnte Unterrichtsstunde ausgefallen.