Landtag bringt Hausarztquote im Medizinstudium auf den Weg

Erfurt - An der Universität Jena sollen voraussichtlich ab dem Wintersemester 2024/25 sechs Prozent der Medizin-Studienplätze für Bewerber reserviert werden, die sich vorab zu einer mindestens zehnjährigen Hausarzttätigkeit in einer Ärztemangelregion in Thüringen verpflichten. Das sieht ein Gesetzentwurf des Gesundheitsministeriums vor, den Ministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt vorstellte. Demnach würden 17 der aktuell 286 Studienplätze an Thüringens bislang einziger Ärzte-Ausbildungsstätte für eine solche Vorab-Quote zur Verfügung stehen. Die Landesregierung setzt damit einen Landtagsbeschluss aus dem Jahr 2020 um, in dem eine solche Quote gefordert wird.

Damit sollen angesichts der Altersstruktur bei Hausärzten und einer zunehmend älter und kränker werdenden Bevölkerung Engpässe bei der ärztlichen Versorgung gelindert oder vermieden werden. Werner zufolge ist ein Drittel der Hausärzte in Thüringen 60 Jahre und älter und geht in absehbarer Zeit in den Ruhestand.

Der Gesetzentwurf soll einem Ministeriumssprecher zufolge voraussichtlich Ende Mai vom Kabinett beschlossen und im Juni erstmals im Landtag behandelt werden. Die Arbeit an dem sogenannten Hausärztesicherstellungsgesetz hatte sich wegen der Corona-Pandemie verzögert.