Dresden - Der Sächsische Landtag will sich bei seiner Sitzung am Mittwoch (ab 10.00) mit wichtigen Verbraucherthemen auseinandersetzen. Auf Antrag der Grünen soll es in der Aktuellen Stunde des Parlamentes zunächst um die Bauwirtschaft und die Anforderung gehen, künftig klimaneutral zu agieren. Die CDU hat eine Debatte zu Lieferengpässen bei Arzneimitteln beantragt.

Noch vor der Aktuellen Stunde möchte Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) eine Fachregierungserklärung abgeben. Kultur und Tourismus waren besonders schwer von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Nun geht es um neue Perspektiven.

Am Nachmittag soll es um den Weinbau, minderjährige Flüchtlinge und eine Beteiligung Sachsens am Härtefallfonds des Bundes für benachteiligte Rentner gehen.