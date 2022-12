Landtag debattiert über Wölfe, Energiepolitik und Armut

Dresden - Der Sächsische Landtag will heute in seiner Aktuellen Stunde über den Schutzstatus der Wölfe, Energiepolitik und die Lage armer Menschen diskutieren. Die Debatte zu den Wölfen gelangte auf Antrag der CDU-Fraktion auf die Tagesordnung. Die Union stellte bereits klar, dass sie die Population des Raubtieres aufgrund seiner raschen Ausbreitung in Sachsen regulieren möchte. Die AfD sieht das genauso, alle anderen im Parlament vertretenen Parteien haben eine andere Auffassung. Die Energie-Debatte war von der AfD beantragt worden, das Thema Armut von den Linken. Nach der Aktuellen Stunde soll Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) zum neuen Doppelhaushalt befragt werden. Der steht am Dienstag zur finalen Abstimmung auf dem Programm.