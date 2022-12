Landtag diskutiert über das Schulgesetz

Erfurt - Mit pädagogischen und Verwaltungsassistenten, einer Reform der Lehrerausbildung und neuen Formen des digitalen Unterrichts will die rot-rot-grüne Koalition Schulen entlasten und auf den Lehrermangel reagieren. Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes wird heute im Thüringer Landtag beraten. Es wäre die zweite große Reform im Bildungssektor des Freistaats binnen weniger Jahre. Erst 2019 war das Schulgesetz umfassend verändert worden.

Anders als damals haben Linke, SPD und Grünen aber inzwischen keine Mehrheit mehr im Parlament und wären für eine Verabschiedung der Novelle auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Die CDU-Fraktion sieht allerdings viele Ideen der Koalition kritisch und hat zusammen mit der parlamentarischen Gruppe der FDP eigene Vorschläge vorgelegt.

Zu den umstrittensten Ideen der rot-rot-grünen Fraktionen gehört, Lehrer künftig nach Schulstufen statt nach Schularten auszubilden. Damit soll erreicht werden, dass Lehrkräfte flexibler eingesetzt werden können, dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Außerdem will Rot-Rot-Grün die Abschlussprüfung in der zehnten Klasse an Gymnasien abschaffen, was die CDU vehement ablehnt. Als möglichen Punkt zur Einigung wird die geplante Einführung von Assistenten zur Entlastung von Schulleitungen gesehen und eine stärkere Praxisorientierung an Regelschulen. Ob es am Ende tatsächlich zu einer Änderung des Schulgesetzes kommt, gilt als völlig offen.