Landtag ehrt Grünen-Politiker Schulz mit Schweigeminute

Dresden - Mit einer Schweigeminute hat Sachsens Landtag am Donnerstag den am Vortag gestorbenen Grünen-Politiker Werner Schulz gewürdigt. Landtagspräsident Matthias Rößler bezeichnete Schulz als „unabhängigen Geist“ und „beeindruckenden Menschen“. Werner Schulz sei am 9. November und damit an einem für ihn so wichtigen Tag mitten aus dem Leben gerissen worden. Schulz, der in Zwickau geboren wurde, war am Mittwoch im Alter von 72 Jahren bei einer Veranstaltung zum 9. November im Berliner Schloss Bellevue überraschend gestorben. Von Oktober 1990 bis Oktober 2005 saß er für die Grünen im Bundestag.